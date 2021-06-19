العراق يعلن استعداده لتصنيع علاج يساعد على الشفاء من كورونا - عاجل

2021/06/19 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

أبدت شركة أدوية سامراء، اليوم السبت، استعداداها لتصنيع علاج مساعد للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المدير العام للشركة، عبد الحميد السالم، لـ(بغداد اليوم)، إن "الشركة تبدي استعدادها لتصنيع العلاج المساعد للشفاء من كورونا والمعروف بالعلاج الروسي حال طلبت ذلك وزارة الصحة العراقية من الشركة"، لافتاً إلى ان "الشركة قد انتجت سابقاً وجبة من ذلك العلاج وسلمتها بشكل مجاني للصحة".

وأضاف السالم، أن "علاج كورونا غير متوفر في العالم كله، والعلاج الروسي الذي يصنع بشركته يساهم بتخفيف المرض"، موضحاً ان "انتاج الشركة في مصنع بغداد للغازات الطبية هو المعقمات والمطهرات والاوكسجين الطبي اضافة لمواد اخرى لمواجهة الفيروسات او مضاعفات الاصابة بالبكتيريا وغيرها".

وأكد، أن "شركة ادوية سامراء بإمكانها انتاج بعض العلاجات المهمة التي يمكن توريدها الى الصحة، اهمها العلاج الروسي الذي تبيعه الشركة بأسعار بسيطة خدمة للمواطنين".

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