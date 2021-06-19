2021/06/19 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، اليوم السبت، اخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته أسواق العملة الأجنبية في محافظات وسط وجنوب البلاد.حيث بلغ سعر الشراء 148.500 دينار لكل 100 دولار، في حين وصل سعر البيع الى 149.000 دينار لكل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).