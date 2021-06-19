ضبط ادوية بشرية ومواد لفحص الاصابة بفايروس كورونا مخالفة لضوابط الاستيراد في مطار البصرة الدولي

2021/06/19 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط أدوية بشرية ومواد لفحص الإصابة بفايروس كورونا مخالفة لضوابط الاستيراد في مطار البصرة الدولي.وذكر بيان للهيئة " ان مفارز منفذ مطار البصرة الدولي ، ضبطت أدوية بشرية متنوعة ومواد لفحص الإصابة بفايروس كورونا وكذلك ادوات احتياطية للأجهزة الدقيقة لم يصرح بها ، بحوزة مسافرين يحملان الجنسية الصينية قادمين من الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية ".واضاف :" تمت احالة المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها"./انتهى9

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