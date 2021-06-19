القبض على ثلاثة ارهابيين في ميسان

2021/06/19 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / القت القوات الامنية القبض على (3) ارهابيين مطلوبين للقضاء في ميسان.وذكر بيان لشرطة ميسان :" ان القبض على الارهابيين الثلاثة تم وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري نوع كلاشينكوف "./انتهى.

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