2021/06/19 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ بكركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ بكركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).