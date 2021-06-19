رئيس الوزراء: ندعم مشاريع سكنية تحقق الوصول الى مليون وحدة في عموم العراق

2021/06/19 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عزم الحكومة دعم مشاريع سكنية في سبيل الوصول الى بناء مليون وحدة على مستوى العراق.

جاء ذلك خلال زيارته الى مجمع بسماية في بغداد، حيث أشار الكاظمي الى ان الحكومة تعتزم إنشاء طريق سريع يربط المشروع بمركز العاصمة، وتخصيص مبالغ من موازنة العام الحالي لانجاز البنى التحتية المطلوبة، وكذلك العمل على تطوير المشروع للوصول الى هدفه وهو انجاز مئة ألف وحدة سكنية، مبيناً أنه تم تخفيض نسبة الدفعة المقدمة من خمسة وعشرين في المئة الى عشرة بالمئة وتخفيض سعر الفائدة السنوية الى اثنين في المئة بهدف تسهيل الأمر على المواطنين الراغبين بشراء شقق في المجمع.

وأضاف رئيس الوزراء ان العمل جار على إطلاق أكثر من عشرة مشاريع مماثلة في بغداد وسائر المحافظات الأخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة.

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