الديمقراطي الكردستاني يرحب بالقرار الاممي 2576 المتعلق بالانتخابات العراقية

2021/06/19 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني بقرار الأمم المتحدة المتعلق بالترحيب بجهود الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

وأصدر جهاز الانتخابات المركزي في الحزب بيانا أشار فيه الى ترحيبه بالقرار الفين وخمس مئة وستة وسبعين الذي أصدرته الأمم المتحدة مؤخراً الذي رحب بجهود الحكومة العراقية في مجال الإعداد والتخطيط لتنفيذ الانتخابات النيابية المبكرة بصورة حرة ونزيهة، لافتا الى ان الحزب كان سباقا في الدعوة لوجود المراقبين الدوليين في الانتخابات التي جرت في إقلیم كردستان في الأعوام السابقة، لأن وجود هؤلاء المراقبين يعطي المصداقية للانتخابات ويبعد الشكوك حول نزاهتها.

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