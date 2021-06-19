بايدن: الاميركيون سيحتفلون بالتحرر من كورونا بالتزامن مع عيد الاستقلال بالرابع من تموز

2021/06/19 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد الرئيس الأميركي جو بايدن الرابع من تموز المقبل موعدا للاحتفال بما اسماه التحرر من وباء كورونا بالتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال.

وقال بايدن ان عمليات التطعيم تجري بوتيرة جيدة بعد ان حصل خمسة وستون بالمئة من الاميركيين البالغين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، فضلا عن تطعيم أكثر من تسعين بالمئة من ضباط الجيش، لكن بايدن ونائبته كاميلا هاريس ناشدا الاميركيين الحصول على اللقاحات بهدف تحقيق الهدف الرئيس المتمثل بحصول سبعين بالمئة من المواطنين البالغين على اللقاح المضاد لكورونا قبل الرابع من تموز المقبل.

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