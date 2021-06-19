الحكيم يخاطب رئيسي: نأمل بعهد سياسي جديد يسهم في حل أزمات المنطقة

2021/06/19 | 13:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بارك زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، للحكومة الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية.

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وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 حزيران 2021)، "نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعبا نجاح تجربتهم الديمقراطية المتمثلة بإجراء الانتخابات الرئاسية لدورتها الثالثة عشرة".

وأضاف، "كما ونتقدم لفخامة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي نيله ثقة شعبه لأربع سنوات نأمل فيها أن تكون مناسبة لعهد سياسي جديد يسهم في حلحلة الملفات العالقة بالمنطقة والعالم".

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