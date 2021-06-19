السيد الخامنئي: الشعب الايراني هو المنتصر الكبير في الانتخابات

2021/06/19 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم السبت، بان لا شيء تمكن من التاثير على عزم الشعب، معتبرا الشعب الايراني بانه المنتصر الكبير في الانتخابات.وقال السيد الخامنئي في بيان، بمناسبة انتهاء الانتخابات الرئاسية، وتابعته “الايام نيوز”، ايها “الشعب الايراني العظيم والشامخ؛ ان مشاركتكم الملحمية والحماسية في الانتخابات، اضافت صفحة […]

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