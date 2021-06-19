رئيسي: أتمنى أن أكون محل ثقة الشعب الذي انتخبني

2021/06/19 | 14:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعرب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، عن تمنياته بأن يكون “محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه”.وقال إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي، “سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم في إدارة البلاد”، داعيا جميع الخبراء والمفكرين إلى “تقديم وجهات نظرهم حول إدارة البلاد”.وأضاف “آمل التعويض […]

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