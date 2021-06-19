لبنان.. مظاهرات تقطع طرقا رئيسية في بيروت

2021/06/19 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية، السبت، أن متحجين أقدمو على قطع السير بطريق قصقص في العاصمة بيروت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وهبوط حادة في العملة المحلية وارتفاع نسبة البطالة في البلاد.

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