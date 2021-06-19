رئيس الجمهورية يتعهد بدعم منتخب اسود الرافدين

2021/06/19 | 14:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم السبت، وفدا عن لجنة الشباب والرياضة النيابية، لبحث التحديات التي تواجه الرياضة والرياضيين.

واوضحت النائبة آرزو محمود مقررة لجنة الشباب الرياضة النيابية لـPUKmedia: ان اللقاء بحث المشاكل التي تواجه تقدم الرياضة والرياضيين، مؤكدة ان رئيس الجمهورية تعهد بدعم منتخب اسود الرافدين الذي قطع مرحلة جيدة في منافساته على الصعيد الآسيوي والعالمي، وعموم الفرق التي تأهلت للمحافل الدولية ومنها اولمبياد طوكيو 2020.

واضافت: ان فخامة رئيس الجمهورية سيستقبل المنتخب خلال الايام المقبلة، للاطلاع عن مشاكل الفريق، مشيرة الى ان اللقاء تناول ايضا مشروع قانون الاندية، الذي هو جاهز للتصويت منذ شهرين.

PUKmedia خاص

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