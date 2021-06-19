ثالث أهم بحيرات ديالى تفقد 60% من مياهها.. الأولوية للبشر والشجر

2021/06/19 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر مطلع في محافظة ديالى، اليوم السبت، أن بحيرة سد الوند في المحافظة فقدت 60% من خزينها المائي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بحيرة سدة الوند قرب قضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) فقدت 60% من خزينها المائي الذي يصل الى 38 مليون متر مكعب"، مؤكداً أن "هناك قلقاً حقيقياً من الانخفاض الحاد خاصة وان البحيرة تعتمد في إيراداتها على نهر الوند الذي تقع منابعه في ايران وهو يشهد انخفاضاً حاداً جداً في السنوات الاخيرة، ولولا السيول لكان الوضع صعب جدا".

وأضاف، أن "مياه بحيرة الوند مخصصة الآن لتامين احتياجات محطات الإسالة وسقي البساتين الزراعية حصراً بعد الغاء خطة الاستزراع للموسم الصيفي في كل مناطق ديالى ومنها خانقين بسبب ازمة الجفاف الحادة".

من جهته، قال النائب مضر الكروي، أن "ازمة الجفاف التي تضرب ديالى، حذرنا منها بكتب رسمية قبل 9 اشهر من الان، ودعونا رئاسة الوزراء للتحرك حيال ايران وتركيا من اجل تفادي كارثة تضرب بشكل مباشر مناطق واسعة من المحافظة".

وتابع الكروي: "حتى الان لم نلمس اي تحرك في الاطار الدبلوماسي رغم ان الوضع المائي في ديالى دخل مرحلة الخطر منذ اشهر وبدأت المناطق تستغيث"، لافتا الى ان "الازمة ليست مؤقتة لان الانهر التي تغذي المحافظة والتي تقع منابعها في ايران اقيمت عليها سدود وبالتالي انخفضت ايراداتها المائية بنسب عالية جدا".

وشدد، على "ضرورة اعتماد الورقة الاقتصادية في تامين حقوق العراق المائية لان بقاء الامور ستؤدي الى انهيار القطاع الزراعي في ديالى والقضاء على ما تبقى من بساتينها".

وتعد بحيرة الوند ثالث اكبر بحيرات ديالى، وتقع على نهر الوند الذي تقع منابعه في ايران ويغذي مركز خانقين وعشرات القرى المحيطة بها.

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