بارزاني: إعادة تنظيم النظام المصرفي يكسب ثقة البنوك والمؤسسات العالمية

2021/06/19 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.وجرى في اللقاء، بحسب بيان لمكتبه “بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال”.وشدد محافظ البنك المركزي على أن “البنك المركزي يتعامل مع فرعه في إقليم كوردستان، ومقره أربيل، باعتباره الجهة الرسمية المعنية في الإشراف على الشؤون المصرفية في الإقليم”.وأبدى رئيس الحكومة مجدداً استعداده “للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وأكد أن إعادة تنظيم النظام المصرفي من شأنه أن يشكل دعامة قوية ومهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وترسيخ عملية الاستثمار وكسب ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية”.

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