صدور مذكرات قبض بحق 3 مسؤولين عراقيين

2021/06/19 | 14:36 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، مذكرات قبض بحق لثلاثة من أعضاء مجلس محافظة كركوك بسبب امتناعهم عن تسليم ما بعهدتهم من موجودات تمثلت بالسيارات والغرف ومكاتب بعد إلغاء عمل المجلس.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (19 حزيران 2021)، انه "على خلفية امتناعهم من تسليم ما بذمتهم من موجودات أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك أوامر قبض بحق ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة".

واضاف البيان، ان "تحقيقاتها في القضية انتهت إلى عدم تسليم الثلاثة الصادر بحقهم أوامر القبض ما بعهدتهم من موجودات تمثلت بالسيارات والغرف ومكاتب بعد إلغاء عمل المجلس، موضحة أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أوامر القبض بحق أعضاء المجلس الثلاثة؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وقد شهدت المدة الأخيرة تصاعد وتيرة عمل الهيئة، وعمليات الضبط والقبض واستصدار أوامر الاستقـدام على خلـفية قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القـضاء، فقد أعلنت في نيسان الماضي عن صدور (53) أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين شملت وزيرا سابقا ووزيرين أسبقين، إضافة إلى محافظين، من بينهم محافظان حاليان، و(15) من المدراء العامين (7) منهم مستمرون في الوظيفة و(7) منهم خارج الخدمة، كما شملت الأوامر (23) عضوا من أعضاء مجالس المحافظات".

وكانت الإجراءات التحقيقية للهيئة قد افضت خلال الأيام الماضية في عدد من الملفات والقضايا المهمة إلى استصدار (9) أوامر ومذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، ومنها محافظة كركوك.

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