فيلم الامتحان جاهز للعرض

2021/06/19 | 14:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجهات القائمة على توزيع فيلم "امتحان" من إخراج "شوكت أمين كوركي" وبحضور ممثلين محترفين من إيران وتركيا وألمانيا وإقليم كردستان العراق عن تحضير الفيلم للعرض.

وتخطّى فيلم "الامتحان" (ئه‌زموون) The Exam للمخرج "شوكت أمين كوركي" وإنتاج "ممد اکتاش" وشارك في كتابته كل من "شوكت أمين كوركي" و "محمد رضا جوهرى"، آخر المراحل الفنية في استوديوهات اسطنبول وبرلين وهو قيد التحضير للعرض، ومن المقرر ان يشارك الفيلم الذي شاركت في انتاجه كل من قطر وألمانيا واقليم كردستان العراق، في مهرجان سينمائية عالمية.

الفيلم من انتاج شركة "میتوس فیلم" Mîtos Film الالمانية وشركة "مستي فيلم"، وتم إنتاجه بدعم من وزارة الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم كردستان، وتم تصويره في شهر الخريف، عام 2019 تحت إشراف أديب سبحاني في مدينة السليمانية، كان لمحترفي السينما في إقليم كردستان ودول إيران وتركيا وألمانيا حضور ناجح في هذا العمل السينمائي الواعد.

ويشارك في فيلم الامتحان مجموعة من نخبة المممثلين من اقليم كردستان وعدد من الممثلين الشباب منهم؛ ئافان جمال، فانيا سالار، حسين حسن، شوان عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان، كا،ه قادر، عادل عبدالرحمن، حمه رشید هه‌ره‌س، يانا توانا، سولاف حه‌مه غریب، زه‌ریا سامی، ديدار غريب، بهار معروفي، جیر فریدون، أميد زندي و مستان مریوان.

جدير بالذكر أن فيلم "امتحان" هو الفيلم الرابع للمخرج "شوكت أمين كوركي"، بعد كل من افلام "العبور من الغبار" (په‌رينه‌وه له غوبار) The Dust Crossing و "مكان للعب" (شوينيک بو ياری) KICK OFF و"ذكريات على حجر" (بیره‌وه‌رییه‌کانی سه‌ر به‌رد) Memories On Ston، وشاركت هذه الافلام في مهرجانات سينمائية مرموقة وحصدت جوائز ملفتة أغنت مكنون كردستان العراق الثقافي والسينمائي.

وفريق عمل الفيلم "امتحان" عبارة عن: إخراج: شوكت أمين كوركي ، السيناريو: شوكت أمين كوركي و محمد رضا جوهرى، انتاج مشترك: فوئاد جلال، خط منتج: لیا دریسچر Lea Drescher، مدير التصوير: ادیب سبحانی، مدير الانتاج: عادل عبدالرحمان، مونتاج: ابراهیم سعیدی، موسيقى: محمود برازی، تصميم المشهد: جلال ساعدپناه، مساعد انتاج: بکر فر‌ج، مسجل صوت: شهرام احمدیان، هندسة صوت: چاگلر یشیلای Çağlar Yeşilay، مكياج سينمائي: کارینا افدوکیموا Karina Evdokimova، تصميم الملابس: کاتارینا نسترووا Katharina Nesterowa، مساعد مخرج: اویستا قادر، استمرارية: سروه علی‌ویسی، مرحلة ما بعد الإنتاج: سینان یوسف اُغلو Sinan Yusufoğlu، منسق انتاج: مهربان عبدالله، المستشار الإعلامي: منصور جهانی و منوجهر جهانی، إنتاج: ممد اکتاش، سنة الإنتاج: 2021.

PUKmedia منصور جهاني

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم الامتحان جاهز للعرض) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم الامتحان جاهز للعرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).