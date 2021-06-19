الكاظمي يكشف عن مشاريع سكنية جديدة في بغداد والمحافظات (صور)

2021/06/19 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، عن مشاريع سكنية جديدة في

بغداد والمحافظات، فيما أكد ان المواطن

العراقي يستحق كل الجهود التي تبذل

وسيرى نتائجها قريبا.

وقال الكاظمي خلال زيارته مدينة

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