2021/06/19 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، إلى مدينة بسماية السكنية

في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان

مقتضب، تلقته وكالة نون الخبرية، إن

"الكاظمي وصل إلى مدينة بسماية السكنية

في ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل إلى مدينة بسماية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل إلى مدينة بسماية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).