الشهداء الشيوعيون منابر تحرير الوطن والإنسان - موريس نهرا

2021/06/19 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_نهرا لم أجد في يوم الشهيد الشيوعي أكثر بلاغة وتعبيراً، وأكثر انطباقاً على شهداء حزبنا، من أبيات قصيدة للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري الذي يقول في مطلعها: يوم الشهيد تحية وسلامُ بكَ والنضال تؤرّخ الأعوامُبك والذي ضمّ الثرى من طيبهم تتعطّر الأرضوان والأيامبك ينشأ الجيل المحتمّ بعتُهُ وبك القيامة للطغاة تقام ......





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