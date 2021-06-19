رواية السيد حمار بعد التطوير ح4 - عباس علي العلي

2021/06/19 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في فجر اليوم السادس أطلقت الحيوانة من خارج السياج قرب مجموعة الإناث بشكل لا يشعر به السيد حمار، مع أول ضياء أشرت المستقبلات في أجهزة التحكم إشارات كثيرة لم يستطيع الفريق البحثي تفسيرها على عجل تفيد هذه الإشارات إلى ردات فعل غير منضبطة أو ليست على نمط واحد، كان المستر دونكي يستشعر عن بعد ربما رائحتها أو لديه إحساس ما أن رفيقته قريبة منه، نهض نشطا وذهب كل ذلك الوهن والإرهاق والجوع فجأة عنه ليجدد الب ......





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