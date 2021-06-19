الدفاع النيابية: القوات الأمنية قادرة على تأمين الانتخابات

2021/06/19 | 14:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، أن القوات الأمنية قادرة على تأمين الانتخابات.وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الأمن الانتخابي موضوع يخص الحكومة ويجب أن يكون من أولوياتها واهتمامها بهذا الجانب "، مبيناً أنه" في كل انتخابات يجري الحديث عن الأمن الانتخابي ،ونحن متفائلون بأنه لا توجد مشكلة كبيرة في أمن الانتخابات ".وأشار الى أن"السلاح المنفلت موجود من العام 2003 وحتى الآن ،ولا يؤثر على الانتخابات ،لأن القوات الأمنية قادرة على حمايتها "، موضحاً أن" لجنة الأمن والدفاع حضرت اجتماعات اللجنة الأمنية الخاصة بالأمن الانتخابي ،وهناك استعدادات مطمئنة وكافية لضبط الأمن في ما يخص حماية المناطق وصناديق الاقتراع ويوم التصويت".وأوضح أن" بعض الأطراف تحاول تهويل الموضوع حتى تؤسس الى تأجيل الانتخابات ،ونحن نؤكد على ضرورة إجرائها والأمن موجود والقوات الأمنية قادرة على تنفيذ الأمن خلال الانتخابات من خلال خطتها الأمنية الموضوعة ".

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