2021/06/19 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

381 مشاهدة

اكد الرئيس الاميركي جو بايدن، ان الأميركيين سيحتفلون بعيد الاستقلال وبالتحرر من فيروس كورونا"، في 4 تموز المقبل.

وقال بايدن في تصريح صحفي، أن "الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بسبب التقدم المحرز في عمليات التلقيح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد".

واضاف، انه "في 4 تموز المقبل سنحتفل بعيد الاستقلال وبالتحرر من فيروس كورونا".

واوضح بابدن، انه "نجحنا في تأمين لقاحات كورونا لكل الأميركيين، و65 بالمئة من البالغين الأميركيين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا".

ولفت إلى أن "أكثر من 90 بالمئة من ضباط الجيش تم تطعيمهم بلقاح كورونا"، وشدد على أنه "بالإمكان تأمين وسيلة نقل مجانية لكل راغب بالحصول على المطعوم".

وأضاف، انه "لا بد من الحذر رغم الحصول على اللقاح المضاد لكورونا".

وتابع، انه "أعلنت خلال زيارتي الى أوروبا استعدادنا لتقديم أكثر من مليار جرعة كورونا للدول التي باتت بحاجة للدعم في مواجهة الجائحة".

واشار بايدن خلال تصريحاته إلى أن عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 600 ألف، وقال إن سلالة كورونا المسماة بـ"دلتا" تشكل خطورة واضحة "إلا أن العلم قادر على المواجهة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الاميركي يحدد موعد عودة الحياة لطبيعتها والتحرر من كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الاميركي يحدد موعد عودة الحياة لطبيعتها والتحرر من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).