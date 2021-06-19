2021/06/19 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، الاطاحة بمطلوبين للقضاء استنادا الى معلومات استخبارية.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معلومات استخبارية تطيح بمطلوبين في البصرة المركز الخبري الوطني.

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