الصحة العالمية تحذر من الوضع المقلق جدا للإصابات بفيروس كورونا في القارة الافريقية

2021/06/19 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، من الوتيرة المقلقة جدا للإصابات بفيروس كورونا في القارة الافريقية.

وأشار المسؤول الدولي الى صعوبة الأوضاع في ظل انتشار نسخ متحورة معدية أكثر، ومعدل تلقيح منخفض بشكل خطير، إضافة الى تسجيل مئة وستة عشر الفا وخمس مئة إصابة جديدة في افريقيا خلال الأسبوع الماضي حسب المعطيات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية، وهو رقم أكبر بخمسة وعشرين الفا وخمس مئة إصابة من العدد المسجّل الأسبوع الذي سبقه.

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