مسؤول امريكي: قواتنا لن تغادر العراق وسوريا

2021/06/19 | 15:15 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 يونيو 2021 | 02:50 مساءً

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أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، السبت، أن قوات بلاده لن تغادر العراق وسوريا، فيما تستعد ادارة بايدن تقليص القدرات القتالية العسكرية الامريكية في منطقة الشرق الأوسط.

ونقل صحيفة “بلغاريان ميلتاري” في تقرير، عن مصدر في الادارة الامريكية ان “ادارة دونالد ترامب فشلت في ممارسة أي ضغط على إيران،على الرغم من نشر أنظمة أسلحة مختلفة مضادة للطائرات في الشرق الأوسط ، وزيادة الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني وتزويد السعودية بالسلاح بمليارات الدولارات “، مشيرا الى ان ” إيران لم تتاثر بالتهديدات الامريكية “.

واضاف ان ” ادارة بايدن صنفت روسيا والصين على أنهما يمثلان تهديدًا رئيسيًا للأمن الأمريكي ومصالحهما في جميع أنحاء العالم، لذا فان سحب أنظمة الأسلحة هذه وتقليص القوة المادية في الشرق الأوسط للبنتاغون بتعديل ميزانيته الدفاعية ، بافتراض إعادة توجيه الأموال لمواجهة القوتين العسكريتين”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن هويته إن “ما نراه هو إعادة توزيع الموارد بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية، لكن لا يزال لدينا قوات عسكرية في العراق وسوريا ، ولن تغادر ، ولا يزال لدينا قواعد في دول الخليج الشريكة لن يتم إغلاقها ، ولا يزال لدينا وجود كبير”.

واشار التقرير الى أن ” روسيا تمكنت من تطوير أنظمة أسلحة تنافس بنجاح الأنظمة الأمريكية، حيث يذكر تقرير للبنتاغون أن الروس حققوا تقدمًا كبيرًا في تطوير الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحرب الإلكترونية ، وهم متقدمون على الأمريكيين في هذا المجال”.

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