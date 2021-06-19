مسجدي يعلّق على مشاركة الإيرانيين في العراق بالانتخابات

2021/06/19 | 15:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، إن الإيرانيين المقيمين في العراق أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في الانتخابات.

وذكر مسجدي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية، وتابعه "ألترا عراق"، أن "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بالاستعدادات اللازمة للانتخابات، وأنشأنا 14 مركز اقتراع للناخبين المؤهلين في جميع بعثات البلاد في العراق".

وتابع ، "لقد تم إنشاء مراكز الاقتراع هذه في بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدن بغداد وكربلاء والنجف والكاظمية والبصرة والسليمانية وأربيل".

وأوضح مسجدي أن "وقت التصويت كان 10 ساعات حسب تعليمات مقر الانتخابات المركزي"، لافتًا إلى أن "مراكز الاقتراع فتحت من الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي في العراق".

كما أشار إلى أن "الإيرانيين الذين يعيشون في العراق من مختلف مناحي الحياة، من رجال ونساء والايرانيات المتزوجات من رجال عراقيين ويعيشون في العراق وشركات ومؤسسات إيرانية تنفذ مشاريع وتقدم الخدمات الفنية والهندسية فضلًا عن الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في العراق".

وأكّد أن "الحضور المجيد للشعب في فترة الانتخابات هذه يظهر أن الناس مهتمون ويريدون تحديد مصير بلدهم نحو مستقبل أفضل".

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