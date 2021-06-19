السعودية تعلن اعتراض 8 طائرات حوثية مفخخة

2021/06/19 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت، السبت، ثماني طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه جنوب المملكة.

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