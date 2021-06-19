بحوزة صينيين.. ضبط مواد لفحص كورونا مخالفة للضوابط في مطار البصرة

2021/06/19 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

السبت، ضبط ادوية بشرية ومواد لفحص

كورونا مخالفة لضوابط الاستيراد في

منفذ مطار البصرة الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "منفذ مطار البصرة الدو

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