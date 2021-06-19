الثاني خلال شهر.. اخماد حريق اندلع داخل مؤسسة تابعة للمرجع السيستاني في النجف (صور)

2021/06/19 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

السبت، اخماد حريق اندلع داخل

مؤسسة العين الخيرية في محافظة النجف

الاشرف.

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وذكرت المديرية في بيان

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