2021/06/19 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، بقيام

مسلحين مجهولين بتسليب مدني مبلغ 8

ملايين دينار جنوبي العاصمة بغداد.

للحصول على آخر الاخبار تابعونا على

تليغرام [https://t.me/non14news]

وقال المصدر ، ان "مسلحين مجه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض لطعنة في الرقبة.. مجهولون يسلبون مدنيا 8 ملايين دينار جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض لطعنة في الرقبة.. مجهولون يسلبون مدنيا 8 ملايين دينار جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).