'ناقل المخدرات' يقع في قبضة الأمن ببغداد

2021/06/19 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ناقل ومروج للمواد المخدرة شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت أثناء تنفيذ الممارسات الأمنية اليومية وعمليات التفتيش في السيطرات، من القبض على احد المتهمين في سيطرة مدخل منطقة النعيرية يستقل دراجة نارية".

وبينت، أنه "تم ضبط بحوزته مادة كرستال 126غم، بندقية صيد، ميزان الكتروني دقيق، امبولة للتعاطي، مبلغ 245.000 ألف دينار عراقي"، مشيرة إلى "تسليمه الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقه".

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