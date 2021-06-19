الشيخ حمودي يهنئ رئيسي بمناسبة فوزه بالرئاسة الايرانية

2021/06/19 | 15:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم رئيس المجلس الأعلى العراقي الاسلامي، الشيخ همام حمودي، بالتهاني والتبريكات الى الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “يطيب لنا أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة نيل سماحتكم ثقة الشعب الإيراني وانتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية، آملين لسماحتكم من الله تعالى التوفيق والنجاح […]

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