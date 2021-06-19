مطار شنغن الصيني يشدد القيود بعد العثور على إصابة بسلالة دلتا

2021/06/19 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مطار مدينة “شنغن” الصينية المجاورة لهونغ كونغ، المراقبة على دخول منشآته، بعد أن تبين إصابة موظفة بمطعم هناك بسلالة “دلتا” لفيروس كورونا المستجد، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم السبت.

ويجب أن يقدم جميع الزوار للمنشآت ولمركز المرور الأرضي اختباراً سلبياً للحمض النووي، في غضون الساعات الـ48 السابقة لدخولهم، طبقاَ لبيان، تم نشره على حساب “شنجن إيربورت جروب” على موقع التواصل الاجتماعي “وي شات”

وأضافت المجموعة أن الإجراءات، التي تسري من الساعة الواحدة مساء اليوم بالتوقيت المحلي تأتي على رأس متطلبات قائمة، مثل فحص درجة الحرارة وإجراء مسح لرموز الاستجابة السريعة “كيو آر” التي تتعقب الحالة الصحية للمريض.

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