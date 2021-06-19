2021/06/19 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).