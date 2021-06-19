2021/06/19 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وجهت إيران، اليوم السبت، رسالة عاجلة إلى السعودية.وقال وزير وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني” إن بلاده “مستعدة لإرسال سفير إلى الرياض”.وأضاف أنه “لا يوجد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران توجه رسالة عاجلة للسعودية المركز الخبري الوطني.

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