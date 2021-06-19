النزاهة : صدور أوامر قبض بحق 3 أعضاء في مجلس محافظة كركوك

2021/06/19 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور ثلاثة أوامر قبض بحق أعضاء في مجلس محافظة كركوك على خلفية امتناعهم عن تسليم ما بذمتهم من موجودات.

وأكدت الهيئة في بيان إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك أوامر القبض بحق ثلاثة أعضاء بعد امتناعهم عن تسليم ما بعهدتهم من موجوداتٍ تمثلت بسيارات وغرف ومكاتب بعد إلغاء عمل المجلس مشيرة الى أن أوامر القبض صدرت استنادا الى احكام المادة ثلاثمئة وأربعين من قانون العقوبات.

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