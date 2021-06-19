2021/06/19 | 15:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية الإيرانية المنتخب ابراهيم رئيسي، معبراً عن تطلعه للعمل على توفير الأمن والاستقرار للشعبين العراقي والإيراني.وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن “رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بعث ببرقية تهنئة الى فخامة السيد إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية:.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لرئيسي: نتطلع للعمل على الأمن والاستقرار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لرئيسي: نتطلع للعمل على الأمن والاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).