الاطاحة بعنصر في 'ولاية الفلوجة'

2021/06/19 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد عناصر ما كانت تسمى ب" ولاية الفلوجة" في محافظة الانبار.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم السبت، انه "بناءً لمعلومات دقيقة قدمتها احدى مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار - اشارت لتواجد احد الإرهابيين من عناصر ما كانت تسمى ( ولاية الفلوجة ).

وبينت، انه و"على اثر تلك المعلومات تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 38 نحو الهدف وبعد بنصب كمين محكم له في سيطرة الشهيد محمد الكروي ، تم القاء القبض عليه".

وتابعت، ان "هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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