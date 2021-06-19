خلال اسبوع.. لا وفيات بكورونا في خانقين

2021/06/19 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ادارة مستشفى خانقين يوم السبت، عدم تسجيل اية حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد منذ اسبوع.

وقال الدكتور آزاد الدلوي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان خانقين لم تسجل اية حالة وفاة بفايروس كورونا منذ 7 ايام، داعيا المواطنين الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد الفايروس.

واضاف: ان القضاء لم يشهد ايضا، اية حالات اسهال، بسبب تلوث مياه الشرب، مؤكدا، ان الاوضاع الصحية في خانقين تحت السيطرة.

PUKmedia خانقين

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