أيُها الرئيس .. !

2021/06/19 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

قبل ان تعتذروا من الفقراء..



توقفوا

يادهماء السياسة عن إهانة عقولنا

بأكاذيبكم وخداعكم وأنتم تتحدثون عن

الفقراء ومكافحة الفساد، وتأكدوا ان

نوبات الضحك الهستيري تدمع عيوننا ونحن

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