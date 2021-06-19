صدور مذكرات قبض لثلاثة من أعضاء مجلس محافظة كركوك

2021/06/19 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

السبت، اصدار محكمة التحقيق المُختصَّة

بقضايا النزاهة في كركوك أوامر قبضٍ بحق

ثلاثةٍ من أعضاء مجلس المحافظة على

خلفيَّة امتناعهم من تسليم ما بذمتهم من

موجوداتٍ.

وجا

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