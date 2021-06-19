الأسد يهنئ رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية

2021/06/19 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات، وأعرب عن الاهتمام والحرص على العمل معه لتعزيز علاقات بلديهما.وقالت رئاسة الجمهورية السورية إن الأسد تقدم “باسمه وباسم الشعب السوري بأحر التهاني القلبية لرئيسي بمناسبة نيله ثقة الشعب الإيراني الصديق وفوزه في الانتخابات الرئاسية”.وتمنى الأسد لرئيسي “النجاح والتوفيق […]

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