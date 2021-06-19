حِوَار حَوْلَ قِيَّادَات اليَسَار - عبد الرحمان النوضة

2021/06/19 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة [تَــــقْــــدِيــــم : سبق أن نشرتُ على الحوار المتمدّن ، وعلى الـفيسبوك ، «نداء لِتَجْدِيد قِيَّادات قـِوَى اليسار».



وهو بَيَان مُوَقَّع من طرف بعض المناضلين.



وطرح هذا النداء" المشتـرك أن قـوى اليسار بالمغرب تـعيش في أزمة سياسية.



وأن هذا اليسار، بِقيّاداته وَأُطُرِه وقواعده، بَـقِـيَ عُمُومًا، أَقَلَّ مِن المُستوى السياسي والنضالي المطلوب.



وأثار هذا النداء حوارًا (على شكل تَبَادُ ......





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