الكاظمي يُبرق إلى رئيسي: نتطلع للعمل على الأمن والاستقرار

2021/06/19 | 16:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس الجمهورية الإيرانية المنتخب ابراهيم رئيسي، معبراً عن تطلعه للعمل على توفير الأمن والاستقرار للشعبين العراقي والإيراني.

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وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تابعه "ناس" (19 حزيران 2021) إن "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بعث ببرقية تهنئة الى فخامة السيد إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية:.

وتابع البيان "نقدم لفخامتكم خالص التهاني بمناسبة إنتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيلكم ثقة الشعب الإيراني، متمنين لسيادتكم النجاح في مهامكم وللشعب الإيراني الرفاه والإزدهار"، مؤكداً "على عمق العلاقات المتميزة بين الشعبين العراقي والايراني ، وتطلعه الى توثيق أواصر التعاون المشترك بين بلدينا لما فيه المصالح المشتركة، والعمل على توفير الأمن والإستقرار لشعبينا ولسائر شعوب المنطقة".

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