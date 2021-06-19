غريزمان يحدد موعد رحيله عن برشلونة

2021/06/19 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث مهاجم برشلونة، اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، حول خططه رفقة ناديه، وعما يطمح في تحقيقه خلال المستقبل.

ويتواجد الدولي الفرنسي (30 عاماً) رفقة منتخب بلاده حالياً، وذلك من أجل المشاركة في “يورو2020” هذا الشهر.

وأكد اللاعب الفرنسي بأنه لن يرحل عن برشلونة سوى بإنتهاء عقده في 2024، وذلك من أجل الانضمام لأحد الأندية في الدوري الأمريكي.

وقال اللاعب خلال تصريحات صحافية: “لا يزال لدي ثلاث أعوام في عقدي مع برشلونة، يجب أن أكون حذراً مع كل خطوة، لأنه في أي وقت يمكنني التراجع في المستوى”.

وأضاف: “يستمر عقدي مع برشلونة حتى يونيو (حزيران) 2024، وبعد ذلك أعتقد أنه سيكون الوقت المناسب للذهاب إلى الولايات المتحدة”.

واختتم: “أحب الأجواء في الولايات المتحدة، الثقافة هناك رائعة، الرغبة في الاستكشاف تجعلني انتقل إلى هناك”.

وشارك الدولي الفرنسي في 51 مباراة رفقة برشلونة خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل 20 هدفاً، وقام بصناعة 12 هدفاً.

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