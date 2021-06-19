2021/06/19 | 16:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

241 مشاهدة

اكدت مفوضية الانتخابات، السبت، ان الفعاليات التي يقوم بها بعض السياسيين في الوقت الحالي، لا تعتبر مخالفة انتخابية كون لم يصادق البرلمان على المتقدمين للترشح حتى الان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي لـ NRT عربية (19 حزيران 2021)، ان "نشاطات وفعاليات المتقدمين للترشح لمجلس النواب العراقي في العاشر من تشرين الاول 2021 لحد الان تعد هذه نشاطات فقط كون مجلس النواب لم يصادق على المتقدمين للترشح على الانتخابات".

واوضحت ان "الحملات الانتخابية الفعلية تنطلق بعد المصادقة على المرشحين عند ذلك تنطلق اللجان الخاصة برصد الخروقات وهناك اثار مترتبة على مخالفة شروط الحملات الانتخابية".

ونفت الغلاي الانباء التي تتحدث عن "بيع البطاقات"، مؤكدة انه "لا صحة لها وهذه الامور تدخل في سباقات انتخابية لا علاقة للمفوضية بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما عقوبة النشاطات الترويجية الحالية للسياسيين وماذا عن بيع البطاقات الانتخابية.. المفوضية ترد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما عقوبة النشاطات الترويجية الحالية للسياسيين وماذا عن بيع البطاقات الانتخابية.. المفوضية ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).