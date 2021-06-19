2021/06/19 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزير الداخلية الإيراني: رئيسي حصل على 17مليونا و926 ألف صوت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزير الداخلية الإيراني: رئيسي حصل على 17مليونا و926 ألف صوت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزير الداخلية الإيراني: رئيسي حصل على 17مليونا و926 ألف صوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).