عاجل | الكاظمي يهنئ ابراهيم رئيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يهنئ ابراهيم رئيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانيةالكاظمي لرئيسي: نتطلع الى توثيق التعاون المشترك وتوفير الأمن للمنطقة

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