صالح لرئيسي: علينا النظر بجدية إلى مصالح الشعوب عبر الأمن واحترام السيادة

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح إن المنطقة بأمس الحاجة إلى الحكمة وعلينا النظر بجدية إلى مصالح الشعوب عبر إرساء الأمن والاستقرار واحترام السيادة.

وقال الرئيس صالح ان العراق يتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران.



لاسيما وان المنطقة بأمّس الحاجة إلى تغليب لغة الحوار والتواصل، معربا عن ثقته بالرئيس المنتخب في تطوير العلاقات وتمتين المصالح المشتركة بين البلدين والمنطقة.

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